Опасност под пясъка: Екзотичната почивка може да ви зарази с „пълзящ“ паразит за десетилетия

Б осоногите разходки по плажовете на Тайланд или по влажната трева на Бали могат да завършат с дългогодишна паразитна инфекция, за която дори няма да подозирате. Изследванията показват, че всеки трети жител на Камбоджа и голям процент от населението в Североизточен Тайланд са носители на опасната нематода Strongyloides stercoralis, което означава, че почвата там буквално гъмжи от личинки.

Невидимият гост: Как ни заразява?

За разлика от обикновените червеи, чревният стронгилоид е уникален: той е способен да живее десетилетия в тялото на гостоприемника, преминавайки пълния си цикъл на размножаване директно в тънките черва. Личинките проникват в тялото дори през здрава кожа на стъпалата, мигрират чрез кръвта до белите дробове, след което се поглъщат и попадат в червата. Там женските снасят до 40 яйца на ден.

Страдащите от "пълзяща кожа" например усещат, че под кожата им като че ли пълзят насекоми, а по-късно на тези места се появяват отворени рани

Симптоми и „бягащият“ обрив

Най-често инфекцията протича безсимптомно, но един от най-характерните признаци е „larva currens“ (бягаща личинка). Това е сърбящ, бързо мигриращ по кожата обрив (със скорост до 10 см/час!), който обикновено се появява по седалището или торса.

Опасността нараства рязко при отслабване на имунитета. Тогава червеите се разпространяват безпрепятствено из целия организъм, предизвиквайки синдром на хиперинфекция с фатален изход в 70–100% от случаите.

Проблемът с диагностиката

Основната трудност е, че стандартният анализ за паразити често е неефективен. Личинките се отделят нередовно и еднократното изследване дава фалшиво отрицателен резултат в 70% от случаите. Епидемиолозите предполагат, че броят на недиагностицираните носители е огромен.

Лечение и превенция

За щастие, лечение съществува и е относително лесно – прием на специфични противопаразитни лекарства (ивермектин или албендазол) по лекарско предписание напълно унищожава паразита в повечето случаи.

Златни правила за безопасност: