Бившата съпруга на Еминем влезе в болница след драма с полицията и опит за самонараняване

Б ившата съпруга на световноизвестния рапър Еминем, Ким Скот, отново се оказа в центъра на драматични събития, завършили с намеса на полицията и спешно приемане в болница. Според официалния полицейски доклад, получен и разпространен от медийната агенция TMZ, инцидентът се е разиграл в дома на 51-годишната Ким в щата Мичиган. Пристигналите на място служители на реда са се сблъскали с агресивно и неконтролируемо поведение от нейна страна непосредствено след поредния ѝ опит да сложи край на живота си.

🚨 EXCLUSIVE: Eminem's ex-wife Kim Scott rushed to hospital after emergency call. https://t.co/5aL2ZkdKr6 pic.twitter.com/FOFYPVu1Ax — TMZ (@TMZ) July 14, 2026

Драмата зад затворените врати и намесата на властта

Служителите на реда са били извикани на адреса след спешно обаждане на 911 от близък роднина, който съобщил, че леля му е в безсъзнание с порязани китки и държи нож в ръката си. Когато полицаите пристигнали и се опитали да окажат първа помощ и да сложат белезници на Ким с цел нейното обезопасяване, ситуацията е ескалирала бързо. Облечената само по бельо Скот е оказала яростна физическа съпротива, крещяла е на униформените да напуснат дома ѝ и е ухапала един от полицаите по предмишницата. Това е принудило органите на реда да използват електрошок, за да я неутрализират. Дори след това обаче тя е успяла да ритне силно друг служител, което е довело до официалния ѝ арест за нападение над полицай и съпротива при задържане. След инцидента Ким Скот е била транспортирана по спешност в болницата „Макларън Макомб“ в град Маунт Клеменс, като към момента точното ѝ здравословно състояние остава неизвестно за широката общественост.

Eminem's 'Irate' Ex-Wife Kim Scott Allegedly Sent Officer to Hospital After Biting Him During Suicide Attempt Response https://t.co/puke81Li1M pic.twitter.com/CnMqVsDmyV — OK! Magazine USA (@OKMagazine) July 15, 2026

За съжаление, това не е първият случай, в който Ким се бори с толкова тежки психологически кризи. Майката на три деца има дълга и болезнена история на опити за самонараняване. Преди години тя умишлено предизвика тежка катастрофа с автомобила си, а по-късно бе хоспитализирана при подобни обстоятелства на силна агресия и емоционален срив в дома си. През последните месеци Ким Скот имаше и сериозни проблеми със закона, след като бе арестувана за шофиране в нетрезво състояние и впоследствие пропусна задължително съдебно заседание, което доведе до издаването на заповед за нейния арест.

🚨 Eminem's ex-wife, Kim Scott, reportedly attempted to take her own life by cutting her wrists before she was rushed to a nearby hospital.



Emergency responders arrived at her home in Michigan after receiving a 911 call. Footage from the scene shows paramedics placing Kim on a… pic.twitter.com/yLsDsmeX6S — GPSTAR 🔥 (@GP_oluwapelumi2) July 15, 2026

Бурното минало и семейството, което остава до нея

Личният живот на Ким винаги е бил белязан от бурната ѝ връзка с Маршал Мадърс, по-известен като Еминем. Двамата се женят за първи път в края на 90-те години, но се развеждат малко след това. След кратко помирение те сключват втори брак в началото на 2006 година, който обаче издържа едва три месеца преди рапърът да подаде документи за окончателен развод.

Въпреки всички скандали, съдебни битки и публични пререкания през годините, двамата успяха да запазят връзка в името на децата си.

Те споделят обща дъщеря – 30-годишната Хейли Джейд, а освен това осиновиха дъщерята на починалата от предозиране сестра близначка на Ким – Алайна, както и Стиви, детето на Ким от предишна нейна връзка.