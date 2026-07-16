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Бившата съпруга на Еминем влезе в болница след драма с полицията и опит за самонараняване

Бившата съпруга на рап легендата Еминем, Ким Скот, бе хоспитализирана и арестувана след тежък инцидент в дома ѝ в Мичиган. Разберете подробностите около инцидента със служителите на реда и дългогодишната ѝ борба с личните демони и депресията

Стела Христова Стела Христова

16 юли 2026, 16:13
Бившата съпруга на Еминем влезе в болница след драма с полицията и опит за самонараняване
Сблъсък с полицията и хоспитализация за бившата съпруга на Еминем   
Източник: Getty Images

Б ившата съпруга на световноизвестния рапър Еминем, Ким Скот, отново се оказа в центъра на драматични събития, завършили с намеса на полицията и спешно приемане в болница. Според официалния полицейски доклад, получен и разпространен от медийната агенция TMZ, инцидентът се е разиграл в дома на 51-годишната Ким в щата Мичиган. Пристигналите на място служители на реда са се сблъскали с агресивно и неконтролируемо поведение от нейна страна непосредствено след поредния ѝ опит да сложи край на живота си.

  • Драмата зад затворените врати и намесата на властта

Служителите на реда са били извикани на адреса след спешно обаждане на 911 от близък роднина, който съобщил, че леля му е в безсъзнание с порязани китки и държи нож в ръката си. Когато полицаите пристигнали и се опитали да окажат първа помощ и да сложат белезници на Ким с цел нейното обезопасяване, ситуацията е ескалирала бързо. Облечената само по бельо Скот е оказала яростна физическа съпротива, крещяла е на униформените да напуснат дома ѝ и е ухапала един от полицаите по предмишницата. Това е принудило органите на реда да използват електрошок, за да я неутрализират. Дори след това обаче тя е успяла да ритне силно друг служител, което е довело до официалния ѝ арест за нападение над полицай и съпротива при задържане. След инцидента Ким Скот е била транспортирана по спешност в болницата „Макларън Макомб“ в град Маунт Клеменс, като към момента точното ѝ здравословно състояние остава неизвестно за широката общественост.

За съжаление, това не е първият случай, в който Ким се бори с толкова тежки психологически кризи. Майката на три деца има дълга и болезнена история на опити за самонараняване. Преди години тя умишлено предизвика тежка катастрофа с автомобила си, а по-късно бе хоспитализирана при подобни обстоятелства на силна агресия и емоционален срив в дома си. През последните месеци Ким Скот имаше и сериозни проблеми със закона, след като бе арестувана за шофиране в нетрезво състояние и впоследствие пропусна задължително съдебно заседание, което доведе до издаването на заповед за нейния арест.

  • Бурното минало и семейството, което остава до нея

Личният живот на Ким винаги е бил белязан от бурната ѝ връзка с Маршал Мадърс, по-известен като Еминем. Двамата се женят за първи път в края на 90-те години, но се развеждат малко след това. След кратко помирение те сключват втори брак в началото на 2006 година, който обаче издържа едва три месеца преди рапърът да подаде документи за окончателен развод.

Въпреки всички скандали, съдебни битки и публични пререкания през годините, двамата успяха да запазят връзка в името на децата си.

Те споделят обща дъщеря – 30-годишната Хейли Джейд, а освен това осиновиха дъщерята на починалата от предозиране сестра близначка на Ким – Алайна, както и Стиви, детето на Ким от предишна нейна връзка. 

Редактор: Стела Христова
Източник: pagesix.com    
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