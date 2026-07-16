Украйна: Русия атакува с радиоактивни дронове

К онтраразузнаването и следователите на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) документираха два случая с използване на боеприпаси с обеднен уран от Русия, предава "Фокус".

Опасни радиоактивни компоненти са открити в ударни дронове тип ''Геран-2'', с които руснаците са атакували Сумска област през април 2026 г., съобщава СБУ.

Те са били в управляеми ракети клас ''въздух-въздух'' Р-60М, които руснаците използват като бойни глави за своите дронове по време на масирани обстрели на Украйна.

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При изследването на отломките специалистите на следствено-оперативната група и специалисти на Държавната служба за извънредни ситуации са измерили нива на гама-лъчение между 8,3 и 10,5 микросиверта на час, което превишава естествения радиационен фон до сто пъти и представлява пряка заплаха за здравето, главно чрез вдишване на токсичен уранов прах.

Според резултатите от инициираната от Службата за сигурност проверка е установено, че бойната глава на руските ракети съдържа ударни елементи с обеднен уран с обща маса 2810 грама. Веществото е идентифицирано като Уран-234, Уран-235 и Уран-238.

След откриването и изследването на опасните компоненти са предприети всеобхватни мерки за тяхното неутрализиране.

В момента следователите на СБУ провеждат предварително разследване по член ''военни престъпления'' от Наказателния кодекс на Украйна, за да идентифицират и подведат под отговорност руснаците, отговорни за тези въздушни атаки.

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По-рано контраразузнаването на СБУ разкри факта за използването от противника на радиоактивни боеприпаси в Черниговска област през април 2026 г.

''Предвид опасността от обеднен уран, призоваваме гражданите да бъдат особено внимателни в случай на откриване на фрагменти от безпилотни летателни апарати, ракети и други оръжия за унищожение'', отбелязаха от СБУ.

Припомняме, че бе регистриран повишен радиационен фон върху фрагментите от руски ударен дрон, с който руските войски атакуваха Черниговска област в нощта на 7 април 2026 г.