„Пеле“ вече е прилагателно в португалския речник

„Пеле“ вече е дума, която описва „някой необикновен“, тъй като името на трикратния носител на Световната купа беше включено като ново прилагателно в португалското издание на речника на Михаелис.

По-рано този месец Фондация Пеле и Sportv стартираха кампанията „Пеле в речника“, за да отдадат почит и да признаят наследството му в други области, освен спорта.

След като достигна повече от 100 000 подписа, името на бившия играч, който почина през декември, вече е записано в речника.

Brazilian dictionary adds Pele as adjective, synonym of 'best'



