"Тук съм, невредим": Бразилският президент е изписан от болница

Б разилският президент Луиз Инасио Лула да Силва беше изписан днес от болницата, след като претърпя две мозъчни операции през седмицата, за да се предотврати кървене в мозъка му, съобщи неговият медицински екип, цитиран от Ройтерс.

Седемдесет и девет годишният ляв лидер също даде първото си публично изявление по време на пресконференция от болницата, а лекарите съобщиха, че той ще продължи да се възстановява в дома си в Сао Пауло.

Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva was discharged from the hospital Sunday after undergoing surgery to stop a brain bleed. https://t.co/ZtlLnx1E74