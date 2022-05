Леонардо Ди Каприо отново ядоса бразилския президент

Б разилският президент Жаир Болсонаро заяви, че Леонардо Ди Каприо трябва да спре да прави изявления за екваториалните гори на Амазонка. Американският актьор неведнъж е критикувал правителството на южноамериканската република и неговите инициативи в региона.

"Ди Каприо би трябвало да знае, че директорът на СТО (Световната търговска организация) сам е казал, че без бразилския агробизнес в света ще има глад. Така че би било добре Ди Каприо да си затвори устата, вместо да говори глупости", каза бразилският държавен глава пред свои поддръжници.

Brazil is home to the Amazon and other ecosystems critical to climate change.

What happens there matters to us all and youth voting is key in driving change for a healthy planet. For more on voter registration in Brazil before May 4, visit https://t.co/0mKrfxLdRR #tiraotitulohoje