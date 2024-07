Разкриха какво е търсил стрелецът по Тръмп в телефона си преди атаката

Р азследващите, които работят за определяне на мотива за опита за убийство на кандидата за президент на Републиканската партия Доналд Тръмп, са открили в телефона на заподозрения интернет търсения за Тръмп и президента Джо Байдън, съобщиха източници, запознати с разследването, пред ABC News.

Заподозреният, 20-годишният Томас Матю Крукс, е търсил също така датите на митинга на Тръмп в Бътлър, Пенсилвания, и тези на Националния конгрес на Демократическата партия в Чикаго.

Телефонът на заподозрения е бил едно от няколкото устройства, които разследващите органи на реда са конфискували, докато са работили по сглобяването на хронологията на опита за покушение срещу Тръмп по време на митинга в събота.

#Trump



I hate Trump. I hate Republican : Thomas Crook



The suspected gunman who attempted to assassinate former President Donald Trump has been identified as 20-year-old Thomas Matthew Crooks pic.twitter.com/4yZts2pZ6k