Какво е състоянието на Тайгър Уудс

Г олф звездата Тайгър Уудс в момента се възстановява след продължителна операция, която е трябвало да поправи „значителни ортопедични наранявания в долната част на десния му крак”, получени вследствие на тежка автомобилна катастрофа часове по-рано, съобщи сайтът ESPN.

Д-р Аниш Махаджан даде актуална информация за състоянието на Уудс като заяви, че той е имал множество „отворени фрактури” в долната част на десния крак, като по време на спешната операция са му

поставени пирони и щифтове в крака.

Уудс е имал раздробена фрактура, което означава, че костта е счупена на повече от две части, а отворени фрактури означава, че е имало разкъсвания на кожата.

В изявлението се казва още, че 45-годишният голфър е в съзнание и се възстановява в болничната си стая.

Тайгър Уудс катастрофира, в болница е

Актуалната информация за състоянието му дойде почти 15 часа, след като Уудс трябваше да бъде изваден от тежко повредения си джип след катастрофа в предградие на Лос Анджелис. Началникът на пожарната служба на окръг Лос Анджелис Дарил Осби каза, че

при пристигането на спешните екипи на мястото Уудс е бил в тежко, но стабилно състояние.

Въздушните възглавници на автомобила и фактът, че е бил с предпазен колан са спасили живота на Тайгър Уудс, съобщиха властите.

Заместник-шерифът Карлос Гонзалес, който пръв е пристигнал на местопроизшествието заяви, че на този пътен участък често стават инциденти. „Ще кажа, че е въпрос на късмет, че г-н Уудс се измъкна живо от тази катастрофа”, смята Гонзалес.

