Украинската Държавна гранична служба: Ситуацията по границата с Беларус не е претърпяла промени

С итуацията по границата между Украйна и Беларус остава без видими промени, заяви пред Укринформ говорителят на украинската Държавна гранична служба Андрий Демченко.

Лукашенко: Близо една трета от беларуската армия е изпратена на украинската граница

"Ситуацията по границата с Република Беларус не е претърпяла промени. Не наблюдаваме струпване на беларуска военна техника или жива сила", каза Демченко.

The self-proclaimed president of Belarus, Oleksandr Lukashenko, said that Belarus has moved almost a third of its army to the border with Ukraine due to the fact that more than 120,000 Ukrainian soldiers are supposedly stationed there.#RussiaUkraineWar pic.twitter.com/fEHh7qFosc