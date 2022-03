Как руснаците се борят срещу интернет репресиите на Путин

В Русия може би започна да се спуска дигитална желязна завеса, след като от Кремъл блокираха Facebook и Twitter в страната, а преди няколко дни беше обявено, че правителството планира да блокира и Instagram. За това съобщават от CNN.

Въпреки усилията на Путин да ограничи социалните медии и информацията в своите граници, все по-голям брой интернет потребители в Русия изглежда са решени да имат достъп до външни източници и да заобиколят ограниченията на Кремъл.

За да победят руската интернет цензура, мнозина се обръщат към специализирана технология, която е широко използвана в други страни с ограничени онлайн свободи, включително Китай и Иран. Експерти по цифровите права казват, че Путин може би по невнимание е предизвикал огромна промяна в дигиталната грамотност в Русия, която ще работи срещу режима в продължение на години.

Russians flock to VPNs to evade internet blockade https://t.co/lXfWW1PU7e

След нахлуването в Украйна руснаците започват да използват по-активно виртуални частни мрежи (VPN) и приложения за криптирани съобщения - инструменти, които могат да се използват за достъп до блокирани уебсайтове като Facebook или безопасно споделяне на новини за войната в Украйна, без да се сблъскват с новите драконовски закони, забраняващи това, което руските власти считат за "фалшиви" твърдения за конфликта.

През седмицата от 28 февруари интернет потребителите в Русия са изтеглили петте водещи VPN приложения от Apple и магазините за приложения на Google общо 2,7 милиона пъти, почти трикратно увеличение на търсенето в сравнение с предходната седмица, според фирмата за пазарни проучвания SensorTower.

Доставчиците на VPN са само един тип приложения, които отчитат увеличение на потребителите в Русия. От 1 март редица приложения за съобщения, включително услугите на Messenger на Meta и WhatsApp, отбелязват постепенно увеличаване на трафика, заяви компанията за интернет инфраструктура Cloudflare - тенденция, съответстваща на увеличаване на трафика към глобални социални медийни платформи като Twitter, YouTube, Instagram и TikTok.

VPN services begin to be blocked in #Russia pic.twitter.com/twRWrJqPpO