Украйна: Най-малко двама души бяха убити при удар срещу жилищен блок в Киев

Н ай-малко двама души бяха убити при удар срещу жилищен блок в Киев, предаде Франс прес. Поразеният блок е на 15 етажа, допълва Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Блокът се намира в квартала Святошински, в западната част на Киев.

Двадесет и седем души са били спасени от поразената сграда, в която е избухнал и пожар, добавя Франс прес. Смята се че в блока има останали хора, посочва Асошиейтед прес.

Според украинските военни блокът е бил поразен от артилерийски обстрел, посочва агенцията.

Стрелба има на много места в украинската столица, която руските сили се опитват да обкръжат, добавя Франс прес. Зачестили са руските удари през нощта по северозападните предградия Ирпин, Гостомел и Буча, заяви ръководителят на Киевска област Олексий Кулеба по украинската държавна телевизия, предаде АП.

Украинските служби за действие при извънредни ситуации съобщиха и за удар,

който е поразил жилищен блок на 9 етажа в квартала Подил, в северозападната част на столицата, предаде Франс прес. Там също е избухнал пожар, но той е бил угасен. Има един ранен. Ударът е причинил щети и на околните сгради.

При обстрел е била подпалена и къща в квартала Осокорки, в югоизточната част на Киев. Жертви там няма.

По-рано днес беше съобщено, че най-малко три мощни експлозии са чути от журналисти на Франс прес в центъра на Киев.

Засега произходът им не става ясен, отбелязва агенцията.

