Как реагира светът на смъртоносния инцидент в Газа

М инистърът на външните работи на Белгия Хаджа Лабиб заяви, че страната настоява за незабавно прекратяване на огъня в Газа. Спазването на международното право е най-важната задача, цивилните трябва да бъдат защитени, добави тя, цитирана в местни медии. Отбелязва се, че реакцията на Лабиб е по повод съобщенията за израелски обстрел по палестинци, докато чакат да получат храна.

Белгийският премиер Александер де Кро съобщи, че днес се очаква правителството да обсъди възможностите за доставка по въздух на хуманитарна помощ за палестинците в Газа. Във Федералния парламент вчера се състояха дебати, в който представителите на мнозинството настояха за налагане на санкции срещу Израел.

Министърът на отбраната Людивин Дедондер уточни, че има възможност Белгия да изпрати към Газа един от своите военно-транспортни самолети А400М. Предвижда се операцията да бъде съгласувана с военновъздушните сили на Йордания.

"Няма оправдание израелските войски да откриват огън по цивилни граждани, които се опитват да си набавят храна в Ивицата Газа". Това се казва в изявление на Външното министерство на Франция, предаде Анадолската агенция.

"Франция изразява дълбока скръб от новината, че много палестински цивилни граждани са загинали, докато са чакали разпределянето на хуманитарна помощ в ивицата Газа", добави дипломатическото ведомство.

Париж предложи да се хвърли светлина върху истинската причина за тези изключително сериозни действия на израелските сили.

В изявлението се отбелязва, че Израел трябва да спазва международното право и да защитава разпределянето на хуманитарна помощ за цивилни граждани.

Френското външно министерство подчерта, че все по-голям брой палестински цивилни граждани в региона страдат от глад и болести.

Френският президент Еманюел Макрон каза, че е разгневен от вчерашното убийство на над 100 палестинци, струпали се в очакване на хуманитарна помощ в Газа и поиска "истина и справедливост" за ролята на израелските войници в инцидента, предаде Ройтерс.

"Дълбоко възмущение се надига от снимките, идващи от Газа, на които цивилни са станали мишена на израелските войници. Силно осъждам това нападение и призовавам за истина, справедливост и спазване на международното право", написа Макрон в публикация в социалната мрежа Х.

Той каза, че е наложително да се въведе незабавно примирие във войната между Израел и екстремистката палестинска групировка "Хамас".

Външният министър Стефан Сежурне каза за радио "Франс ентер", че Париж ще подкрепи призива на ООН за независимо разследване.

"Хуманитарната ситуация е катастрофална от няколко седмици и това, което се случва, е неоправдано. Нужно е Израел да го чуе и да спре", каза Сежурне в ефира на "Франс ентер".

"Отидохме стъпка по-далеч, хората се борят за храна и има бунтове. Чух молбата на Генералния секретар на ООН да започне независимо разследване и мисля, че Франция ще го подкрепи", добави Сежурне.

Вътрешният министър на Испания заяви, че смъртта на десетки хора при инцидент при разпределение на помощи в разкъсваната от война Ивица Газа е "неприемлива".

"Неприемливият характер на случилото се в Газа, при което десетки палестински цивилни загинаха, докато чакаха за храна, подчертава спешната необходимост от прекратяване на огъня", написа Хосе Мануел Албарес в X, преди това в Twitter.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел заяви, че смъртта на мирни граждани, чакащи на опашка за помощи в северната част на ивицата Газа, е "напълно недопустима".

"Ужасен съм от новината за поредната касапница сред цивилни в Газа, които отчаяно чакат хуманитарна помощ", написа Борел в мрежата Х и допълни: "Смъртта на тези хора е напълно недопустима". Борел предупреди, че лишаването на хората от хранителни помощи представлява нарушение на международното хуманитарно право, и призова за "безпрепятствен хуманитарен достъп до Газа".

