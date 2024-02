104 убити и близо 300 ранени, докато чакат хуманитарна помощ в Газа

104 души са били убити, докато чакат за хуманитарна помощ в Газа.

Все още няма независимо потвърдена информация как са загинали палестинците.

Израелски войници са открили огън по "няколко души" сред тълпата, обградила камионите с хуманитарна помощ в Газа, твърди източник пред Ройтерс.

Войниците започнали да стрелят, след като се почувствали заплашени, казва източникът, цитиран и от Sky News.

Министерството на здравеопазването на Газа, управлявано от "Хамас", съобщи, че 104 души са били убити, чакайки помощ близо до град Газа, а други 280 са ранени.

Израелската армия пък обяви, че десетки хора са били ранени при блъскане и тъпкане, което се е случило, докато са се опитвали да вземат помощ от камионите.

Няма данни за обстрел на това място, каза военен говорител.

🔴 IDF released aerial footage showing how a Palestinian crowd in northern #Gaza attacked the trucks bringing humanitarian aid and as a result, dozens died from overcrowding, and trampling https://t.co/QpKPkwydr0 pic.twitter.com/VTQbHjvj2h