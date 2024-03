Палестинският представител в ООН: Това е умишлено вземане на прицел и убиване

П алестинският представител в ООН обвини израелските сили, че умишлено са убили жителите на Газа, наредили се на опашка за хуманитарна помощ, предаде ДПА.

"Хиляди хора се бяха събрали в северната част на Газа, за да чакат доставка на помощи. И тогава изведнъж израелската армия започна да ги обстрелва. Според информацията, с която разполагаме, десетки от тях са с куршуми в главата", заяви палестинският дипломат Рияд Мансур в Ню Йорк.

"Не прилича на стрелба във въздуха за удържане на хората при безредици и хаос. Това е умишлено вземане на прицел и убиване", каза дипломатът.

За момента твърденията не могат да се проверят по независим начин, отбелязва ДПА.

Позовавайки се на израелски източници, израелски медии съобщиха, че някои от тълпата са се приближили до войниците, застрашавайки ги. Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) първоначално са произвели предупредителни изстрели във въздуха, след което са стреляли в краката на тези, които са продължили да се приближават към войниците, се казва в съобщенията. Тази информация също не може да бъде проверена.

Израел: Войниците не са атакували никого умишлено

Израелски военен говорител, от своя страна, заяви, че войниците не са атакували никого умишлено. Той каза, че при пристигането на хуманитарната колона от 30 камиона, "хиляди жители на Газа са се втурнали към камионите", като "някои от тях са започнали ожесточено да блъскат и дори са стъпкали до смърт други жители на Газа, разграбвайки хуманитарните доставки", каза говорителят Даниел Хагари. "В резултат на този злощастен случай десетки жители на Газа са били убити и ранени", допълни той.

Върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Жозеп Борел заяви, че смъртта на мирни граждани, чакащи на опашка за помощи в северната част на ивицата Газа, е "напълно недопустима".

"Ужасен съм от новината за поредната касапница сред цивилни в Газа, които отчаяно чакат хуманитарна помощ", написа Борел в мрежата "Екс" и допълни: "Смъртта на тези хора е напълно недопустима". Борел предупреди, че лишаването на хората от хранителни помощи представлява нарушение на международното хуманитарно право, и призова за "безпрепятствен хуманитарен достъп до Газа".

