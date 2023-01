Как една руска ракета порази кариерата на съветник на украинския президент

О лексий Арестович, съветник в канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски обяви, че е написал писмо за подаване на оставка, съобщиха световните медии.

"Искам да дам пример за цивилизовано поведение: принципна грешка означава оставка", обясни решението си Арестович, цитиран от Би Би Си. "Последният път, когато подадох оставка, месец и половина по-късно избухна война. Нека видим какво ще се случи този път", добавя той в коментарите към публикацията.

Заради коментар за ракетния удар в Днепър: Президентски съветник в Украйна подава оставка

Според говорителя на президента Сергей Никифоров ръководителят на президентската канцелария на Украйна Мария Витушок е подписала заповед за уволнението на Арестович. Това съобщи "Украинска правда". Уволнението е свързано с непроверено изявление на Арестович относно обстоятелствата, при които руска ракета е поразила жилищна сграда в Днепър.

Ukrainian presidential advisor Oleksiy Arestovych was forced to resign after stating that the deadly strike on this apt building in Dnirpo was caused by a Ukrainian SAM missile, not a targeted Russian attack. Another casualty of Kiev’s information war. pic.twitter.com/NqN1VdoNgc https://t.co/ZqynPAKQ3o — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) January 17, 2023

Сред загиналите в събота следобед при удара в Днепър са шест деца, а 79 души са ранени, написа президентът Володимир Зеленски в Teлеграм. Според Кирило Тимошенко, заместник-ръководител на канцеларията на украинския президент, броят на жертвите включва две дузини хора, които първоначално бяха обявени за изчезнали в многоетажната сграда, в която са се помещавали около 1700 души, припомня Асошиейтед прес. Около 400 души загубиха домовете си, като 72 апартамента са напълно разрушени, а други 236 са повредени до невъзможност да бъдат поправени, се казва още в съобщението на кметството на Днепър..

Ракетният удар предизвика вълна от възмущение в Украйна и съюзниците на Киев.

Само че вечерта на 14 януари Олексий Арестович заяви в канала на ЮТюб "Фейгин Live", че ракетата, която е унищожила част от жилищен блок в Днепър, е била свалена от украинските сили за противовъздушна отбрана, паднала е върху висока сграда и се е взривила. Възмущението в Украйна се насочи към него.

А информацията веднага беше подета от руските медии. Според мнозина в Украйна това прибързано изявление е било от полза на руската пропаганда.

BREAKING: Ukrainian intelligence officer Oleksiy Arestovych has offered his resignation after he publicly stated this weekend that it was likely the missile that hit an apartment building in Dnipro, killing 44, had been shot down by Ukrainian air defenses. pic.twitter.com/3PP1L6aTUG — MintPress News (@MintPressNews) January 17, 2023

Дори прессекретарят на Владимир Путин се позова на думите на Арестович, когато коментира ситуацията в Днепър, припомня Ройтерс. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че руските атаки "не поразяват жилищни сгради" и предположи, че ударът е резултат от украинската противовъздушна отбрана - заключение, до което според него са стигнали и "някои представители на украинската страна".

По-късно Арестович се отказа от коментарите си, като се позова на умора, но също така заяви, че е дал ясно да се разбере, че е изказал само предварителна теория.

Във вторник сутринта Арестович публикува снимка на писмото, с което подава оставката си, и призна, че е допуснал "фундаментална грешка".

"Поднасям искрените си извинения на жертвите и техните роднини, на жителите на Днепър и на всички, които бяха дълбоко засегнати от преждевременно погрешната ми версия за причината за удара на руската ракета по жилищна сграда", написа той.

Arestovych has gone on to slam the political war Zelensky has waged on Ukraine’s Russian speaking population and Orthodox Church:



“Zelensky has declared war on Christianity. This is when [SBU] entered…the Ukrainian Church of the Moscow Patriarchate…” pic.twitter.com/1YWdPDKOne — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) January 17, 2023

Командването на военновъздушните сили на Украйна бързо опроверга думите на Арестович, заявявайки, че украинските военни не разполагат със средства, способни да свалят ракети X-22. "От началото на руската военна агресия на територията на Украйна са изстреляни повече от 210 ракети от този тип. Нито една от тях не е била свалена от средствата за противовъздушна отбрана", заявиха от украинските ВВС в събота. Това беше потвърдено и от военни експерти.

Поради това изявлението на Арестович предизвика осъждане в социалните мрежи и призиви към президентската канцелария официално да го освободи от поста му.

Още следобеда на 15 януари Арестович обясни думите си с липсата на сън и недостига на време за проверка на информацията.

Той написа това в Телеграм. Първоначално Арестович се извини, но по-късно оттегли извинението си.

"Момчета, просто съм уморен. 320 дни вечерни предавания на живо, в допълнение към останалата ми работа, постоянна липса на сън, постоянно претоварване с информация, командировки. Милиони контакти на ден и всички със... "свръхспешна и свръхважна" информация", обяснява той условията си на работа по време на войната.

Oleksiy Arestovych, Ukrainian presidential adviser, resigned after drawing backlash for his comments on deadly missile strike in Dnipro https://t.co/4j2w7CRhzO pic.twitter.com/Au7VCcZ4pE — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 18, 2023

По думите на Арестович той трябвало постоянно да анализира информацията, която получава, няма персонал, който да се занимава с това, поради което отговарял за куп "информационни и практически" процеси.

"Изпълних сложно информационно упражнение пред Фейгин. Още преди излъчването бях в състояние, в което заспивах прав и едва движех езика си", обяснява Арестович.

Още на 16 януари, в предаването „Фейгин Live“ той излага допълнителна версия за случилото се.

Според него думите му са били използвани от "фермата за ботове" на Медведчук, както и от украинската опозиция, за да навредят на Украйна.

Арестович настоява, че позицията му е твърде скромна и незначителна, за да придаде на думите му толкова голяма тежест, и още веднъж се извини на семействата и приятелите на жертвите на трагедията в Днепър за думите си.

Oleksiy Arestovych, Zelensky’s. Presidential Advisor has resigned after making unsubstantiated claims that Ukraine 🇺🇦 shot down the missile that hit a Dnipro Residential Building killing 40 civilians pic.twitter.com/XbTft3j2Lt — Ukraine Battle Map (@ukraine_map) January 17, 2023

Ракети Х-22 като тази, която разруши жилищния блок в Днепър, са били използвани и при други атаки с голям брой жертви сред цивилното население, включително при удара по търговски център в централния украински град Кременчук през юни, при който според официални лица са загинали над 20 души, припомня АП.

До вчера по официални данни на украинските власти 44 души са били убити при удара с руската ракета в град Днепър, а издирването на повече от 20 души продължаваше, посочи Ройтерс.

Каква ще бъде съдбата на Арестович оттук насетне предстои да се види. Но тя едва ли ще повлияе на хода на войната в Украйна. Но върху инвазията ще окаже влияние изявлението на руския министър на отбраната Сергей Шойгу от вчера, че поради нарастващите военни нужди през следващите години армията на страната ще увеличи броя на военнослужещите си от сегашните 1,15 милиона на 1,5 милиона, предаде АП.