Пълнеете ли? Виновни са дългите часове в офиса, твърдят учени

Международно изследване в 33 страни от ОИСР открива връзка между намаляването на работното време и спада в нивата на затлъстяване

11 май 2026, 14:52
Х ората, които работят дълги часове, са по-склонни към затлъстяване, сочат резултатите от ново проучване, цитирано от The Telegraph.

Застъпниците на четиридневната работна седмица заявиха, че разкритията излагат на показ опасностите от модерния начин на живот, като стресът, културата на храната за вкъщи и дългите дни зад офис бюрата са сочени за основни виновници за нарастващите талии.

Критиците обаче определиха подобни заключения като „съмнителни“ и поставиха под въпрос дали пълничките британци наистина могат да обвиняват професионалните си задължения за своите хранителни навици.

Международното проучване, което включва и Обединеното кралство, установява, че страните, в които служителите работят по-дълги часове, обикновено имат по-високи нива на затлъстяване.

Изследователите са анализирали данни от 33 държави от ОИСР между 1990 г. и 2022 г. Те са установили, че намаляването на годишното работно време с 1% се свързва с 0,16% спад в нивата на затлъстяване.

Около двама на всеки трима възрастни във Великобритания са с наднормено тегло или затлъстяване.

Данните сочат, че четиридневната работна седмица – което се равнява на приблизително 20% съкращаване на работното време – би могла да означава около половин милион по-малко хора със затлъстяване в страната.

През последните години използването на приложения за доставка на храна отчете огромен ръст, подхранвайки културата на среднощни поръчки на храна за вкъщи, пристигащи до офис бюрата и вратите на домовете за броени минути.

Здравните експерти алармират, че тази тенденция стимулира затлъстяването, тъй като една порция храна за вкъщи обикновено съдържа два пъти повече калории в сравнение с еквивалентите от супермаркета.

Изследователите обаче предупреждават, че новото проучване не доказва пряка причинно-следствена връзка между дългите часове работа и затлъстяването, и допълват, че нивата на доходите и по-широките разлики в начина на живот между отделните държави също могат да играят роля.

Д-р Прадипа Корале-Гедара от Университета в Куинсланд споделя: „Когато хората имат по-балансиран живот, те изпитват по-малко стрес, могат да се съсредоточат върху по-питателна храна и да се занимават с повече физически активности.“

Тя пояснява, че стресът на работното място повишава нивата на кортизол – хормон, свързан с натрупването на мазнини, докато дългият работен ден оставя служителите с по-малко време да готвят здравословна храна или да спортуват.

Констатациите, които ще бъдат представени на Европейския конгрес по затлъстяване в Истанбул, също така показват, че дори професии, които някога са се считали за активни, са станали все по-механизирани, докато много офис служители сега прекарват по-голямата част от деня седнали пред екрани.

През последните години редица синдикати подкрепиха призивите за четиридневна работна седмица. Лейбъристите подкрепиха съкратената работна седмица при Джереми Корбин, а по-наскоро идеята получи подкрепа и от Анджела Рейнър.

Привържениците на идеята настояват, че производителността може да се запази, докато здравето и благосъстоянието се подобряват. Данните от Националната статистическа служба показват, че повече от 200 000 работници са преминали към четиридневна седмица след пандемията от COVID-19.

Проучването установява, че няколко латиноамерикански страни с дълго работно време имат сравнително високи нива на затлъстяване, въпреки че консумират по-малко енергия и мазнини в сравнение със страните от Северна Европа с по-кратка работна седмица.

Голям пилотен проект в Обединеното кралство през 2022 г., включващ около 3000 служители, показа, че 56 от 61 участващи компании са намалили работното време на служителите си от традиционната петдневна седмица.

Д-р Рита Фонтиня, психолог от Университета в Рединг, коментира, че затлъстяването е свързано не само с по-ниските доходи, но и с липсата на време.

„Заетият живот не позволява здравословни избори“

„Ако работите на две места или имате дълъг работен ден, просто нямате енергия да готвите и става по-лесно просто да купите нещо готово пакетирано или преработено“, казва тя. „Като цяло хората се вълнуват от здравето си, но понякога забързаното ежедневие просто не го позволява.“

Джеймс Рийвс, мениджър на кампанията на фондация „4 Day Week“, коментира: „Четиридневна седмица при пълно заплащане може рязко да намали нивата на затлъстяване, като даде на милиони хора времето, от което се нуждаят, за да се откажат от лошите навици и да направят по-здравословен избор.“

Д-р Кристофър Сноудън, ръководител на отдела по икономика на начина на живот в Института по икономически въпроси, обаче оспори заключенията.

Той заяви: „Великобритания е сред десетте държави в това проучване с най-ниско работно време и въпреки това има едно от най-високите нива на затлъстяване, така че идеята, че четиридневната седмица ще направи британците по-слаби, изглежда съмнителна. За повечето хора четиридневната седмица би означавала по-ниски доходи, а знаем, че хората с ниски доходи са по-склонни към затлъстяване“.

Правителствен говорител заяви: „Това правителство няма да налага четиридневна работна седмица срещу заплащане за пет дни. Но чрез Закона за трудовите права правим по-лесно приемането на искания за гъвкаво работно време“.

