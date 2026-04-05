Любопитно

Въздухът в офиса ни загрозява: Експерти предупреждават за скрита заплаха на работното място

„Теорията за офисния въздух“ стана хит в TikTok, след като работещи се оплакаха, че флуоресцентното осветление, синята светлина от екраните и лошата циркулация на въздуха на работното място буквално състаряват и загрозяват лицата им

5 април 2026, 07:05
Източник: iStock/Getty Images

Р аботата ви в офиса може би убива не само мотивацията ви, но и вашата красота.

Самопровъзгласила се за „корпоративно момиче“ млада жена стана хит в социалните мрежи, след като документира своята „теория за офисния въздух“. Тя твърди, че офисната рутина може да превърне всяка свежа и красива жена в изтощено създание в края на работния ден (EOD).

„Това ми стана ясно, след като започнах да работя на пълен работен ден преди четири години“, споделя Ноа Донлан пред изданието People.

„Излизах от вкъщи с чувството, че изглеждам добре, но когато се погледнех в огледалото в тоалетната на офиса в 12:00 на обед, кожата ми беше суха, косата ми (която по принцип е мазна) беше сплескана и просто вече не се чувствах като себе си!“. Дори след като е сменила няколко различни офиса, Донлан разказва, че тази ежедневна низходяща спирала е продължила.

„Споделих това с приятели и семейство, които работят в офиси или прекарват по-голямата част от времето си на закрито, и те веднага разбраха за какво говоря, макар и да нямаха конкретно име за това феномен.“

  • Каква е основната причина за този спад в средата на работния ден?

Първо, експертите отбелязват, че флуоресцентното осветление, предпочитано в офисната среда, е едновременно вредно и неблагоприятно за външния вид.

„Много флуоресцентни лампи излъчват малки количества UV лъчение или то може да се разсее“, казва пред The Post д-р Рос Леви, началник на дерматологията в болница Northwell Northern Westchester. „UV лъчите са основна причина за стареенето на кожата, както и сериозен фактор за развитието на рак на кожата.“

А след това идва ред и на синята светлина – видът светлина, излъчван от LED крушките и електронните екрани на вашия телефон, таблет или компютър. „Наскоро беше установено, че тя уврежда ДНК и насърчава оксидативния стрес, влошава хиперпигментацията и ускорява стареенето на кожата, особено при хора с по-тъмен фототип“, допълва той.

Въпреки че крещящото изкуствено осветление със сигурност играе роля за уморения вид в офиса, Донлан казва, че лошата циркулация на въздуха и заседналият начин на живот също влияят негативно на физическото и психическото ни здраве. А това ясно се вижда при поглед в огледалото по време на обедната почивка.

Разтревожена от отражението си, Донлан започнала да документира преживяванията си в социалните мрежи.

„Реших, че не мога да бъда единствената, която преживява това, и тогава започнах да създавам съдържание по темата.“ Публикациите ѝ следват рамката „преди и след“; в едно от видеата си Донлан се заснема как изглежда в 9:00 сутринта – със свежа коса, чиста кожа и лице без следи от подпухналост. След това тя показва състоянието си в 13:00 часа същия ден с актуализацията: „мазна коса, тъмни торбички под очите, подпухнало лице“.

@noadonlan There’s something in the OFFICE air💻 Follow if this is you by 1pm in the office🤍 someone mentioned this song in the comments and I can’t remember who it was so if this was you THANK YOU for the song idea ;) #corporategirl #officelife #workhumor #9to5 #corporategirly ♬ original sound - Z

Онлайн документацията на Донлан за „теорията за офисния въздух“ беше посрещната със съчувствен хор от потребители, които напълно се припознават в това да изглеждат ужасно по средата на работния си ден.

„Бях шокиран да видя колко много други – за съжаление – изпитват същото нещо“, споделя Донлан.

„До обед приличам на болно викторианско дете“, оплаква се един коментатор. „Работата ме прави грозен и го казвам съвсем сериозно“, добавя друг. „Прибирам се вкъщи и съм остарял с около 10 години само от работа“, казва трети страдалец.

Подкрепена от вълната в мрежата, Донлан се надява да задълбочи разбирането си за теорията за „офисния въздух“ и може би да намери лек или поне няколко ключови превантивни мерки. „Мисля, че може би е време да започнем да се питаме: „Какво се случва и какво причинява тези проблеми?“ и „Какво можем да направим по въпроса?“, казва тя.

Както The Post съобщи по-рано, има малки стъпки, с които да се борите срещу негативните ефекти от прекарването на време във вредната среда на съвременния офис:

  • Спете достатъчно.
  • Останете добре хидратирани.
  • Яжте балансирана диета, богата на антиоксиданти и омега-3 мастни киселини (плодове, зеленчуци, ядки и семена, ферментирали храни и риба).
  • Упражнявайте се редовно.
  • Носете тониран минерален слънцезащитен крем с железни оксиди, дори когато сте вътре.
  • Включете третиноин, хиалуронова киселина и витамин С в рутинната си грижа за кожата, заедно с периодичен пилинг на лице или химически пилинг.
  • Излизайте навън.

Междувременно, ако искате да знаете точно колко ви състарява работата ви, експерти по кожата са разработили онлайн калкулатор, който разкрива дали професията ви причинява преждевременно стареене.

Според сайта, този „Индекс на застаряващите работни места“ може да покаже как бръчките и отпуснатата кожа могат да бъдат причинени от различни аспекти на трудовия живот, включително „работа на смени, продължителност на работното време, самото работно място, нивата на стрес и физическата активност“.

Офисна работа Външен вид Преждевременно стареене Теория за офисния въздух Вредно осветление Здраве на кожата
Последвайте ни

pariteni.bg
Китай „лекува“ умората на път с лазерна цветомузика над магистралите

Китай „лекува“ умората на път с лазерна цветомузика над магистралите

carmarket.bg
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

