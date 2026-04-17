„Алергични“ сте към офиса си? Може би имате „синдром на болната сграда“

М истериозното състояние, което причинява главоболие, умора и гадене, засяга милиони хора, като жените са по-уязвими към вредната среда на работното място, съобщава The Post.

Това не е обикновен болничен. Още от началото на 80-те години на миналия век Световната здравна организация (СЗО) използва термина „синдром на болната сграда“ (SBS), за да опише редица дразнещи симптоми, които хората изпитват само докато са вътре в определени помещения. Оплакванията варират от главоболие и умора до гадене и т.нар. „мозъчна мъгла“.

Проблемът е сравнително неясен и без една конкретна причина, но е напълно реален за милиони служители. Някои хора споделят, че изпитват кихане, неконтролируема кашлица и световъртеж само 10 минути след влизане в офиса – симптоми, които магически изчезват в момента, в който излязат на чист въздух.

„Сградата е болна, а не човекът“, обяснява д-р Ленард Билори, професор в медицинското училище „Хакенсак Меридиан“. Според експертите състоянието описва структурата на съответното здание, а не здравословното състояние на пациента.

Кои са основните виновници?

Синдромът обикновено е свързан с дълъг списък от опасности в околната среда, типични за съвременните офис сгради:

Лошо качество на въздуха и липса на адекватна вентилация.

Наличие на мухъл или прах в климатичните системи.

Химически замърсители от мебели или почистващи препарати.

Флуоресцентно осветление и липса на естествена слънчева светлина.

Токсини от препарати срещу вредители.

Психологическият стрес от престоя в затворени пространства и изкуствената среда също допринася за влошаване на състоянието.

Защо жените страдат по-често?

Интересен факт е, че изследванията показват по-висока честота на симптомите при жените. Проучване от 2023 г., публикувано в списание Indoor and Built Environment, разкрива, че това се дължи на комбинация от фактори:

Физиология: Жените често имат по-ниска толерантност към студ. Мъжете естествено излъчват повече топлина, което прави типичната офис температура (често настройвана според мъжкия метаболизъм) некомфортна за жените.

Имунна система: По-високото разпространение на автоимунни нарушения при жените може да ги прави по-чувствителни към токсините в средата.

Чувствителност: По-често съобщавани проблеми са кожни раздразнения, тревожност и храносмилателен дискомфорт.

Модерните сгради – по-красиви, но по-вредни

Проучване в Китай установява, че близо 30% от новите или реновирани сгради страдат от този синдром. От 70-те години насам честотата на случаите расте, тъй като старите сгради с естествена вентилация се заменят от „херметически“ затворени офиси с централна климатизация, където вирусите и замърсителите се разпространяват по-бързо.

Какво е решението?

Според експертите архитектите и дизайнерите са първата линия на защита. Те трябва да се фокусират върху:

Повече естествена светлина и живи растения.

Подобрен контрол върху влажността и качеството на въздуха.

Намаляване на шума в офисите от отворен тип.

„Ако работодателите искат да върнат хората в офиса, те трябва да обмислят това“, казва жена, страдаща от синдрома. „Бих прекарвала повече време там, ако не се чувствах изтощена и буквално възпалена всеки път, когато отида на работа.“