Кая Калас: Ще намерим решение за финансовата помощ за Украйна

М инистър-председателката на Естония Кая Калас заяви, че Европейският съюз ще намери решение за отпускането на финансова помощ за Украйна, предаде Ройтерс.

Тя каза това днес - ден след като премиерът на Унгария Виктор Орбан наложи вето на пакета от помощи на стойност 50 милиарда евро в подкрепа на разкъсаната от война страна.

With #EUCO's historic decision yesterday, we reconfirmed our commitment to Ukraine. We took a milestone step towards a stronger, more united Europe.



Today we focus on Europe’s defence. Europe must strenghten its defence readiness to match the demands of the new security reality. pic.twitter.com/lHdDb6WpR8