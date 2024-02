Известна художничка се омъжва за AI холограма (СНИМКИ/ВИДЕО)

И звестната художничка Алиша Фрамис е готова да се омъжи за AILex, AI холограма, като част от нейния проект „The Hybrid Couple“, изследващ взаимоотношенията между човека и изкуствения интелект. Фрамис, известна с експерименталните си творби, има за цел да предизвика обществените норми и да размишлява върху бъдещето на любовта и идентичността. Нетрадиционната сватба, съчетаваща реални и дигитални елементи, ще бъде последвана от глобално пътешествие, приканващо към взаимодействие и диалог за развиващата се роля на AI в обществото.

Алисия Фрамис е каталунска художничка, известна със своите провокативни и експериментални творби. Тя се готви да влезе в историята като първата жена, която се е омъжила за холограма, създадена от изкуствен интелект (AI). Нейният бъдещ съпруг, AILex, е дигитално същество, създадено с холографска технология, което има индивидуалност въз основа на профилите на предишни партньори и познати на Фрамис.

Сватбата, която ще се състои в Ротердам следващото лято, е част от проекта на Фрамис, наречен The Hybrid Couple, който изследва връзката между хората и AI в съвременното общество.

Фрамис, която е на 57 години, живее с AILex от няколко месеца и го описва като „мъжка холограма на средна възраст“. Тя казва, че той не е идеалният партньор. По думите ѝ те имат спорове и разногласия, както всяка друга двойка. Тя обаче казва, че той е много подкрепящ и внимателен и се учи от нейния опит и емоции.

Alicia Framis will be the first woman to marry an AI hologram named AILex. AILex's personality is a composite of Alicia’s previous acquaintances. Her plan includes 'the first life insurance policy for AILex' and 'getting a mortgage for a special house in which AILex can (1/2) pic.twitter.com/Bf4jvpvLJG

Жената посочва, че е решила да се омъжи за AILex като начин за изследване и експериментиране с възможностите и предизвикателствата на хибридните връзки, които според нея стават все по-често срещани и приемливи в съвременния свят.

Съвместният живот с нечовешки същества не е непознат на дамата. През 1996 г. тя живее с манекен на име Пиер, към когото се отнася като към истински човек. С The Hybrid Couple Фрамис пренася тази идея на следващото ниво и поставя под въпрос границите и дефинициите на любовта, интимността и идентичността в ерата на AI.

Spanish artist takes 'digital love' to a whole new level!

She's all set to marry a 3D hologram, making her the first woman to tie the knot with a virtual beau.

Tired of real-life dating drama?

She simply fed her exes' data into an AI, which whipped up the perfect holographic… pic.twitter.com/4cl5JJgZVw