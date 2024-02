"Да, роботите убийци определено ще ни хванат": Нуждата от регулация на AI

В се още има много неща, които не знаем за robotocall в Ню Хемпшир, който се представяше за президента Джо Байдън, вероятно използвайки технология за клониране на глас чрез изкуствен интелект.

Случаят е от 21 януари, два дни преди първичните избори, опитвайки се да обезкуражи демократите да се отправят към урните. Не е сигурно кой стои зад обаждането, какъв софтуер е използван при създаването му или колко избиратели са получили подобно обаждане.

Главната прокуратура на Ню Хемпшир разследва.

Но стана ясно едно нещо: регулаторните органи са под натиск да предприемат действия срещу deepfake преди изборите.

Въздействието на deepfake върху обществото – и по-специално изборите – предизвиква безпокойство от години. Лесните за използване генеративни AI инструменти наскоро го превърнаха от проблем в нишови области до най-висок риск за сигурността навсякъде. Преди автоматичното обаждане на Байдън, AI deepfakes бяха използвани в опити за прекъсване на изборите в Словакия и Тайван.

Конгресът взе случая под внимание.

Сенатор Майк Раундс казва пред Politico, че докато Сенатът очертава приоритетите си относно законодателството за изкуствения интелект, нараства признанието, че справянето с използването на изкуствен интелект в рекламите и комуникациите на кампанията трябва да е начело в списъка. След deepfake съдържанието на Тейлър Суифт, разпространено в X миналата седмица, законодателите подновиха призивите за спеши реформи в областта на AI.

X has restored searches for Taylor Swift after temporarily blocking users from seeing some results as explicit deepfake images of the singer circulated online. https://t.co/jAomYp4jG6