Може ли изкуственият интелект да унищожи човечеството?

П роучване на изследователи, работещи в областта на изкуствения интелект (AI), показа, че индустрията смята, че темпът на напредък се ускорява и може да бъде от полза за човечеството, докато много от тях имат опасения относно потенциалните недостатъци на нашата надпревара към по-напреднал AI .

Проучването, което все още не е рецензирано, зададе на 2778 изследователи на AI набор от въпроси по теми, свързани с AI, включително колко лош или добър ще бъде машинният интелект на високо ниво (HLMI) за човечеството. Участниците бяха помолени да оценят процентната вероятност бъдещият напредък на AI да причини „изчезване на човечеството или по подобен начин да лиши трайно и тежко човешкия вид от права“.

Експертите оценяват, че възможността това да стане факт е около 5%.

„Между 41,2% и 51,4% от респондентите оценяват, че има повече от 10% шанс за изчезване на хората“, коментира екипът в своето проучване.

„Това е сравнимо, но малко по-високо от дела на респондентите – 38 процента – които определят поне 10 % на „изключително лоши“ резултати „(напр. изчезване на хора)“ във въпроса „Колко добро или лошо за хората ще е машинният интелект на високо ниво?"

