"Близка среща" между F-18 и руски самолет над "езерото на НАТО" (ВИДЕО)

В идеоклип, разпространяван в социалните медии, показва "близка среща" между това, което може да е самолет F-18 на испанските военновъздушни сили, и руски самолет “Сухой” Су-30 над Балтийско море.

Присъединяването на Финландия и Швеция към НАТО в отговор на пълномащабното нахлуване на руския президент Владимир Путин в Украйна през февруари 2022 г. означава, че Балтийско море е заобиколено от членове на военния съюз, което кара някои наблюдатели да го наричат „езеро на НАТО“.

Напрежението между страните-членки на НАТО, включително Испания, и Русия е на високо ниво на фона на войната в Украйна. Президентът на САЩ Джо Байдън предупреди през декември, че руският му колега Путин ще удари НАТО.

Кадри на F-18 и Су-30 бяха споделени в X от Бабак Тагвае, авиационен журналист и историк. На него се вижда "близка среща" между двата самолета над Балтийско море.

„Видео, записано от навигатор на многоцелеви изтребител Су-30СМ на авиацията на руския флот над Балтийско море, показва тяхната близка среща с това, което изглежда като изтребители EF-18A Hornet на испанските военновъздушни сили, участващи наскоро в мисии за въздушна полиция в Балтийско море (летял от Шяуляй, Литва)", написа Тагвае.

