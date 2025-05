Изтребител се разби в Северна Финландия

Ф инландски изтребител Ф/А-18 "Хорнет" (F/A-18 Hornet) се разби в Северна Финландия днес, съобщиха военновъздушните сили на страната, цитирани от Ройтерс.

Пилотът на военния самолет е катапултирал, уточняват финландските ВВС.

⚡️🇫🇮 A Finnish F/A-18 crashed near an Airport in Lapland, Finland. pic.twitter.com/1uYsVTmWqO