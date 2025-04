Американски изтребител за 60 млн. долара падна зад борда на самолетоносач

В оенноморските сили на САЩ изгубиха изтребител F/A-18 Super Hornet на стойност 60 млн. долара, след като той падна зад борда на самолетоносача USS Harry S. Truman в Червено море.

Според изявление на ВМС, инцидентът е станал по време на маневра за избягване на ракетен обстрел, извършена, докато корабът е бил атакуван от йеменските бунтовници хути. Първоначалните доклади сочат, че рязък завой на „Труман“, с цел избягване на атаката, е допринесъл за изпадането на изтребителя зад борда, съобщиха от ВМС, цитирани от CNN.

Йеменските бунтовници хути обявиха в понеделник, че са извършили атака с дронове и ракети срещу самолетоносача, който се намира в Червено море като част от мащабната операция на американската армия срещу подкрепяната от Иран групировка.

Няма жертви, но един моряк е получил леко нараняване, уточниха от Военноморските сили.

Navy (DEI) loses a $60 million jet at sea after it fell overboard from an aircraft carrier.. woops!: Story:



A US Navy F/A-18 Super Hornet fighter jet has been “lost” at sea after it fell overboard from the USS Harry S. Truman aircraft carrier while it was being towed on board,… pic.twitter.com/iHFMsj29xq