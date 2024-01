Американски изтребител F-16 се разби край бреговете на Южна Корея

А мерикански изтребител F-16 се разби край западните брегове на Южна Корея, а пилотът успя да катапултира, съобщиха ВВС на САЩ, цитирани от Ройтерс. Това е втората катастрофа на F-16 в Южна Корея за малко повече от месец, отбелязва агенцията.

A U.S. F-16 fighter jet crashed off the coast of South Korea after experiencing an "in-flight emergency," U.S. Kunsan Air Base said in a news release. The pilot ejected from the aircraft and was rescued by Korea Maritime Forces. https://t.co/tYf44aofMx

Изтребител F-16 "Боен сокол" (Fighting Falcon), разпределен към 8-о изтребително крило, е претърпял "извънредна ситуация по време на полет" над морето и се е разбил, се казва в изявление базираното в Южна Корея подразделение на американските военновъздушни сили. Пилотът е катапултирал благополучно и около час по-късно е бил спасен. Той е в съзнание и е транспортиран до медицинско заведение за преглед.

A U.S. Air Force F-16 fighter jet crashed after suffering an in-flight emergency off the coast of South Korea , in the third crash of one of the US military’s Korea-based warplanes in less than a year. pic.twitter.com/qUKXpJngHI