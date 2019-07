Т еч на въглероден оксид изпрати 46 души в болница в канадския град Уинипег, предадоха световните агенции.

Поне 15 от пострадалите са в критично състояние.

Натравянето станало в хотел, като пожарникари измерили във въздуха 385 на милион частици въглероден оксид, което е десетки пъти над считаните за опасни между 10 и 20 частици. „Това е голям и тежък инцидент”, казва Алекс Форест от пожарната служба в Уинипег.

15 people have been sent to hospital in critical condition and another 5 in unstable condition after a gas leak at the Super 8 Hotel on Portage Avenue near the Perimeter Highway resulted in carbon monoxide levels more than 10 times higher than safe. pic.twitter.com/sDPqrR79BB