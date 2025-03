Сръбският президент иска наказание за опозицията след инцидента с димки

С ръбският президент Александър Вучич поиска днес наказателна отговорност за депутатите от опозицията, които вчера внесоха димни бомби в пленарната зала на Народната Скупщина, вследствие на което три депутатки пострадаха и бяха приети в болница.

"Очакваме да видим какво ще каже прокуратурата, но няма да се успокоим, докато тези, които са направили това, не бъдат подведени под отговорност", каза Вучич пред телевизия Пинк.

Той съобщи, че състоянието на две от народните представителки, едната от които е бременна в осмия месец, е добро. А състоянието на третата е стабилно, след прекаран инсулт.

Serbian opposition lawmakers set off smoke grenades and tear gas in parliament to protest the government and support student demonstrations, during which a legislator suffered a stroke. pic.twitter.com/KGyft8DoTl