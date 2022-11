Най-големият активен вулкан в света започна да изригва (СНИМКИ/ВИДЕО)

Н ай-големият активен вулкан в света Мауна Лоа в Хавай започна да изригва, изхвърляйки пепел и камъни, съобщиха местните властите, цитирани от Асошиейтед прес.

Геофизичният институт на САЩ каза, че изригването е започнало снощи.

Сутринта потоците от лава са били ограничени в района на върха на вулкана и не е имало заплаха за близките селища.

Учените бяха нащрек заради регистрирано напоследък рязко увеличение на земетресенията в района на вулкана, изригнал за последно през 1984 г.

The Mauna Loa volcano in Hawaii is erupting for the first time since 1984. The USGS has issued a "warning" meaning "Hazardous eruption is imminent, underway, or suspected". An ashfall advisory is in effect downwind of the volcano. pic.twitter.com/PB65p5stnO