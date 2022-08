Туристи на пикник в сърцето на активен вулкан (ВИДЕО)

Т уристи се събраха близо до исландския вулкан Фаградалсфял, за да го наблюдават как изхвърля лава и потоци от разтопена скала.

Спиращи дъха кадри: Вулкан в Исландия бълва кипяща лава (ВИДЕО)

Вулканът се намира на около 32 километра от столицата на Исландия Рейкявик.

Последно той изригна в началото на месеца.

Хората описаха преживяването като „удивително“, но „донякъде страшно“, предава NOVA.

