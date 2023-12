Израелската армия обяви смъртта на още един заложник

И зраелският кибуц Нир Оз съобщи, че израело-американска гражданка, взета за заложник от "Хамас" при нападението на 7 октомври е починала. Жената е била ранена при атаката на "Хамас" и е починала от раните си. Тялото й се намира в ивицата Газа, предаде Франс прес.

Преди няколко дни стана ясно, че при същите обстоятелства е починал и съпругът на 70-годишната Джудит Вайнщайн Хагай.

The IDF announces that Gadi Hagai, 73 years old, who was being held by Hamas terrorists is no longer alive.



Gadi's wife Judith Weinstein 🇨🇦🇮🇱 is still being held hostage by Hamas.



His body is still being held hostage by Hamas.

May his memory be a blessing 💔🕯️🇮🇱 pic.twitter.com/MJygy0Jzn1