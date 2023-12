"Всеки ден е борба за оцеляване": Населението на Газа е застрашено от масов глад

О коло 40 процента от цивилното населени в ивицата Газа е застрашено от масов глад на фона на военните действия между Израел и палестинската ислямистка групировка "Хамас", които не дават никакви признаци за затихване, предаде ДПА, позовавайки се на данни на ООН.

"Всеки ден е борба за оцеляване, за намиране на храна и вода", написа в "Екс" Томас Уайт, директор на Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Газа.

#Gaza People forced to move once again. More people in less space. Rafah in the south is now bursting at the seams. No respite. Time for a humanitarian #ceasefire@UNRWA pic.twitter.com/sC9lhYRjq7