Израелските военни са започнали серия от удари в Ливан, има загинали и ранени (ВИДЕО)

Четирима цивилни, сред които жена и две деца, са убити, а девет са ранени при израелски удари в Южен Ливан, съобщи за АФП източник от ливанската служба за сигурност.

Жена, синът ѝ и зет ѝ са били убити при удар по село Саванех. Четвърти цивилен е убит при нападение срещу село Адчит, според същия източник.

По-рано днес, израелските военни заявиха, че техните изтребители са "започнали серия от удари в Ливан." Това засилва опасенията за война между двете страни след месеци на трансграничен обстрел.

#BREAKING: IDF begins an extensive wave of airstrikes in southern #Lebanon in response to a large rocket barrage fired toward Northern Israel.#Israel pic.twitter.com/ADXDCvOGu6