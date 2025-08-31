Свят

Израел удари "Хизбула" в Южен Ливан

ЦАХАЛ поразиха военна инфраструктура на "Хизбула", се казва в изявление на армията

31 август 2025, 11:18
Нощна атака: Десетки хиляди в Одеса останаха без електричество

Нощна атака: Десетки хиляди в Одеса останаха без електричество
Необичайно дълга визита - Путин пристигна в Китай за срещата на ШОС

Необичайно дълга визита - Путин пристигна в Китай за срещата на ШОС
Мерц: Русия ще спре войната при икономически колапс

Мерц: Русия ще спре войната при икономически колапс
Бури опустошиха Северна Италия - щети в Ломбардия и Пиемонт

Бури опустошиха Северна Италия - щети в Ломбардия и Пиемонт
Тръмп ще нареди удостоверяване на самоличността на всеки гласуващ на изборите в САЩ

Тръмп ще нареди удостоверяване на самоличността на всеки гласуващ на изборите в САЩ
Си Цзинпин се срещна с Лукашенко: Няма разногласия между Китай и Беларус

Си Цзинпин се срещна с Лукашенко: Няма разногласия между Китай и Беларус
Иран отправя заплаха във връзка с ядреното споразумение

Иран отправя заплаха във връзка с ядреното споразумение
Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

Повод за гордост! България със сребро на Европейското по баскетбол за момичета

И зраелската армия съобщи, че е нанесла днес удари по обекти на проиранската ливанска групировка "Хизбула" близо до крепостта Бофор в Южен Ливан, след като е засякла "военна дейност" в района, предаде Франс прес.

"ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) поразиха преди малко военна инфраструктура на "Хизбула", включително подземни съоръжения, където беше установена военна активност, в района на крепостта Бофор в Южен Ливан", се казва в изявление на армията.

Източник: БТА, Десислава Иванова    
Израел Хизбула Южен Ливан Израелска армия Военни удари Крепост Бофор Военна инфраструктура Израелско-ливански конфликт Подземни съоръжения
Последвайте ни

По темата

Спекулациите около изграждането на нови военни заводи у нас – Тодор Тагарев ги определи като

Спекулациите около изграждането на нови военни заводи у нас – Тодор Тагарев ги определи като "руска пропаганда"

Животът и мъченичеството на Св. Киприян - пример за вяра

Животът и мъченичеството на Св. Киприян - пример за вяра

Скариди в Дунав озадачиха рибари и учени

Скариди в Дунав озадачиха рибари и учени

Най-богатата принцеса в Европа се омъжи

Най-богатата принцеса в Европа се омъжи

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

Намаляват пенсиите с промяна в швейцарското правило

pariteni.bg
10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

10 породи кучета, които гонят мишки и други домашни вредители

dogsandcats.bg
Огромен пожар се разгоря край София
Ексклузивно

Огромен пожар се разгоря край София

Преди 15 часа
Втори случай на треска чикунгуня в Русия
Ексклузивно

Втори случай на треска чикунгуня в Русия

Преди 12 часа
<p>Паскал свидетелствал срещу Асен Василев</p>
Ексклузивно

Паскал свидетелствал срещу Асен Василев

Преди 1 ден
Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин
Ексклузивно

Путин и Си подготвят нов световен ред в Тянцзин

Преди 13 часа

Виц на деня

– Мило, сега като сме женени, ще започнеш ли да слушаш какво казвам? – Да… но не обещавам, че ще го помня!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Турски гражданин загина при катастрофа край Враца

Турски гражданин загина при катастрофа край Враца

България Преди 1 час

Първоначалните данни са, че лекият автомобил се е блъснал в тир

След борба с рака: Гордън Рамзи призова - "ползвайте слънцезащитен крем"

След борба с рака: Гордън Рамзи призова - "ползвайте слънцезащитен крем"

Свят Преди 2 часа

Звездният готвач сподели откровено за здравословния си проблем в публикация в Instagram

<p>Премиерът Желязков и&nbsp;Урсула фон дер Лайен ще посетят ВМЗ - Сопот</p>

Премиерът Желязков и председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен ще посетят ВМЗ - Сопот

България Преди 4 часа

Двамата ще проведат среща, на която ще обсъдят въпроси, свързани с европейската сигурност и отбрана

Археолози откриха най-древния старчески дом в света

Археолози откриха най-древния старчески дом в света

Любопитно Преди 5 часа

По време на разкопки в Националния парк Хипос археолози се натъкнаха на мозайка на 1600 години с надпис: „Мир на старейшините“

"Става все по-зле": Провалът на Германия с наркотиците

"Става все по-зле": Провалът на Германия с наркотиците

Свят Преди 5 часа

В Кьолн голямата част от парите се изразходва за полицейски репресии

Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Сигналът „Уау!“ Вероятно е от извънземен източник и е по-мощен, отколкото си мислехме

Любопитно Преди 5 часа

Сигналът е източник на спекулации в общността на „извънземните са там някъде“, и не без причина

.

Скок на заплати за преподаватели и по-високи стипендии за студенти от 2026 г.

България Преди 5 часа

Висшето образование търси 218 млн. лв.

Принцеса Даяна

31 август: Иконата, която си отиде твърде рано – смъртта на принцеса Даяна

Любопитно Преди 5 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Краят на горещото време? Идва рязко захлаждане с дъжд и гръмотевици

Краят на горещото време? Идва рязко захлаждане с дъжд и гръмотевици

България Преди 5 часа

Максималните температури ще бъдат между 32° и 33°

Силна буря удари Кюстендил

Силна буря удари Кюстендил

България Преди 14 часа

Има пожари в землищата на селата Ябълково, Коняво и Горно Уйно

Кратер погълна магистрала в Норвегия, изчезна човек

Кратер погълна магистрала в Норвегия, изчезна човек

Свят Преди 15 часа

Причината за бедствието все още не е ясна

Евакуираха блок в Пловдив заради пожар

Евакуираха блок в Пловдив заради пожар

България Преди 15 часа

Друг пожар избухна в най-голямата борса за плодове и зеленчуци в Южна България

<p>Андрий Парубий е бил в руски списък за ликвидация</p>

Зеленски заяви, че убийството на Парубий е било внимателно планирано

Свят Преди 16 часа

Той координирал действията на украинската армия в Донбас

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

Съдът остави в ареста служителя на ЦГМ, задържан за побой

България Преди 19 часа

Според съда има опасност от извършване на ново престъпление.

Голям пожар гори до село Бодрово

Голям пожар гори до село Бодрово

България Преди 19 часа

На място има няколко пожарни автомобила

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Украински дрон запали пожар до двореца на Путин

Свят Преди 19 часа

Официално руският президент отрича да има нещо общо с имота

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg

Защо котките имат мокри нослета и кога това е причина за безпокойство

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Тайното споразумение между Хари и Уилям за децата в кралското семейство

Edna.bg

Невинно или мръсно? Тествайте подсъзнанието си с този бърз психологически тест

Edna.bg

Манчестър Юнайтед правят нов опит за трансфер на Емилиано Мартинес

Gong.bg

Любимец на феновете на Левски в основата на трансфера на Акрам Бурас

Gong.bg

Кола се блъсна в тир край Враца, има жертва и двама тежко ранени

Nova.bg

Д-р Гергана Николова: Държавата да поеме ангажимента си към пациентите, освободени от потребителска такса

Nova.bg