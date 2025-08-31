Израел удари "Хизбула" в Южен Ливан

И зраелската армия съобщи, че е нанесла днес удари по обекти на проиранската ливанска групировка "Хизбула" близо до крепостта Бофор в Южен Ливан, след като е засякла "военна дейност" в района, предаде Франс прес.
💥 Israel strikes southern Lebanon again— Anadolu English (@anadoluagency) August 31, 2025
✈️ Israeli warplanes carried out airstrikes on southern Lebanon, targeting alleged Hezbollah infrastructure in Beaufort Ridge, shaking nearby homes
👉 Despite a November ceasefire, Israel maintains a military presence in southern Lebanon… pic.twitter.com/TkjPnosSUL
"ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана) поразиха преди малко военна инфраструктура на "Хизбула", включително подземни съоръжения, където беше установена военна активност, в района на крепостта Бофор в Южен Ливан", се казва в изявление на армията.
The IDF carried out airstrikes in southern Lebanon today, hitting Hezbollah military infrastructure, including underground facilities. Explosions were heard across northern Israel as the strikes took place.— ILTV Israel News (@ILTVNews) August 31, 2025
The operation comes as Lebanese authorities prepare a disarmament plan… pic.twitter.com/36fqZnCyxl