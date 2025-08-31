Израел идентифицира тялото на заложник, върнат от Газа

И зраел идентифицира тялото на заложника Идан Щиви, което успя да си върне в рамките на военна операция тази седмица, заяви днес канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, цитирана от Ройтерс.

При операцията бяха намерени телата на двама заложници.

IDF identifies body of slain Israeli hostage recovered from Gaza as Idan Shtivi https://t.co/nOvji9puxI pic.twitter.com/vDbawWhnXq — New York Post (@nypost) August 30, 2025

Офисът на Нетаняху каза вчера, че е намерено тялото на заложника Илан Вайс, заедно с останките на друг заложник, който първоначално не бе назован.

След като намери телата на Вайс и Щиви, Израел заяви, че в ивицата Газа остават 48 заложници, от които само 20 са смятани за живи.

Около 1200 души бяха убити и 251 бяха взети за заложници при безпрецедентната атака на палестинското ислямистко движение "Хамас" срещу Израел през октомври 2023 г.