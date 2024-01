Израел съобщи за разговори за освобождаване на заложници

Р азговори, състояли се по инициатива на Катар, САЩ и Египет, за освобождаването на заложниците, държани от "Хамас", се състояха в неделя (28.01.2024 г.) и преминаха конструктивно, но все още има сериозни разминавания, заяви израелската премиерска канцелария, цитирана от Ройтерс.

"Все още има сериозни разминавания, които страните ще продължат да обсъждат тази седмица при допълнителни съвместни срещи", се казва в изявление на канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Нетаняху: „Новите нацисти“ от „Хамас“ ще извършат нови кланета

В изявлението се пояснява, че директорът на ЦРУ Уилям Бърнс и ръководителят на израелската разузнавателна служба Мосад Давид Барнеа са се срещнали с катарския премиер и външен министър шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани и с ръководителя на египетското разузнаване Абас Камел.

Премиерската канцелария съобщава, че разговорите са били проведени в Европа, но не уточнява къде.

