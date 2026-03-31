Израел прие закон за смъртно наказание - международно възмущение и призиви към Съвета за сигурност

И зраелският парламент одобри в понеделник нов закон, който въвежда смъртно наказание като задължителна мярка за палестинци, осъдени за убийства, определени като терористични актове, предизвиквайки силна международна реакция и остри критики от правозащитни организации и европейски държави, пише Lemkin Institute .

Източник: /iStock

Какво предвижда новият закон

С приетия текст на закона смъртното наказание, чрез обесване, става "дефолтна" присъда за палестинци, признати за виновни в убийства, определени от военните съдилища като терористични действия. Изпълнението на присъдата трябва да се извърши в рамките на 90 дни от произнасянето на присъдата, без възможност за помилване.

Според критиците законът е написан така, че на практика ще се прилага почти изцяло само срещу палестинци, а не срещу еврейски израелци, които извършват аналогични престъпления, тъй като юрисдикцията на съдилищата и формулировките в текста го ограничават до военно подсъдими в Западния бряг.

Законът бе подкрепен от 62 депутати, включително премиера Бенямин Нетаняху, и бе прокаран въпреки силните критики от правни експерти, военни и правозащитни организации.

Израел приема смъртно наказание за палестинците, убили израелци

Реакциите на международната общност

Източник: iStock/Guliver Images

Европейски държави и институции

Европейски правителства, включително Франция, Германия, Италия и Великобритания, изразиха "дълбока загриженост" и призоваха Израел да се откаже от закона, като подчертаха, че той може да подкопае демократичните принципи и да има "де факто дискриминационен характер".

Официален говорител на Европейския съюз заяви, че ЕС е против смъртното наказание при всички обстоятелства и подчерта, че то е нарушение на правото на живот и международните стандарти за човешки права.

Генералният секретар на Съвета на Европа също призова Израел да се откаже от плановете за разширяване на смъртното наказание, напомняйки, че това е несъвместимо с уважението към човешкото достойнство и правото на живот.

Израел прие спорни закони за смъртното наказание и медиите на първо четене

Призиви към ООН и Съвета за сигурност

В контекста на нарастващите международни критики, Франция призова за свикване на извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН, не само заради закона за смъртното наказание, но и заради по-широката ескалация на конфликти в региона и опасенията за международния мир и сигурност.

Според информацията Париж настоява въпросът да бъде разгледан на най-високо ниво в рамките на Съвета за сигурност на ООН, който отговаря за поддържането на международния мир и сигурност.

Френската позиция е част от по-широката европейска реакция, в която редица държави от Европейския съюз изразиха тревога от развитието на ситуацията в Израел и възможните последици за стабилността в региона.

Франция, като постоянен член на Съвета за сигурност, има право да инициира обсъждания и да поставя въпроси, свързани с международната сигурност.

Този призив идва на фона на други регионални кризи, включително продължаващите конфликти в Близкия изток и напрежението след военните действия през февруари 2026 г. между Израел, САЩ и Иран, които доведоха до международни реакции и призиви за намаляване на напрежението.

10 октомври е световен ден срещу смъртното наказание

Какво казват правозащитните организации

Множество международни правозащитни организации определиха новия закон като нарушение на международното право и предупредиха, че той поставя палестински затворници в риск от несправедливо третиране. Някои групи го описват като форма на дискриминация и "екстремна ескалация" на наказателната политика в региона.

Вътрешни и външни правни експерти твърдят, че законът може да бъде оспорен пред Върховния съд на Израел като противоконституционен, особено поради липсата на правни гаранции и дискреция в прилагането му.

Дискреция - свобода на преценка, право на вземане на самостоятелни решения или административна власт за избор на вариант от длъжностно лице, регулирана от правни принципи, но без автоматично прилагане на закона - бел.ред.

10 октомври е световен ден срещу смъртното наказание

Смъртното наказание в световен контекст

Глобалната тенденция през последните десетилетия е към ограничаване или пълно премахване на смъртното наказание. Повечето европейски държави и големи международни организации го считат за неефективно като възпираща мярка и несъвместимо с основните човешки права. Това е една от причините, поради които реакциите на ЕС и Съвета на Европа бяха толкова остри.

В исторически план Израел е имал смъртно наказание само в изключителни случаи (най-известният от които е обесването на нацисткия военнопрестъпник Адолф Айхман през 1962 г.), но от 1954 г. насам то не се е прилагало практично. Новият закон представлява значителен обрат в тази политика.

Приемането на закона за смъртно наказание в Израел бележи един от най-спорните моменти в съвременната правна история на страната, предизвиквайки международно възмущение, призиви към Съвета за сигурност на ООН и остри критики от правозащитни организации. Докато правителството в Йерусалим го защитава като мярка срещу "тероризма", много от световните си партньори го възприемат като нарушение на международните стандарти за човешки права и дискриминационна политика.

Смъртните наказания, които се прилагат и днес

Къде по света има смъртно наказание

Според последните данни на международни организации като Amnesty International и Death Penalty Information Center, държавите в света се разделят в няколко основни категории:

Това са страни, в които има редовни екзекуции:

Китай - най-големият изпълнител на смъртни присъди в света (данните са държавна тайна, но се смята, че са хиляди годишно) Иран - една от най-високите публично регистрирани бройки екзекуции Саудитска Арабия - често прилага обезглавяване Египет - масови присъди, включително за политически дела Ирак Йемен Сомалия Северна Корея - силно ограничена информация, но смъртното наказание е активно САЩ - прилага се в ограничен брой щати

Източник: iStock/Getty Images

Държави, които го запазват, но го прилагат рядко

Тук смъртното наказание съществува в закона, но почти не се използва:

Япония Индия Пакистан Бангладеш Беларус (единствената в Европа, която все още извършва екзекуции)

Източник: iStock/Getty Images

Държави, които са го премахнали напълно

Повечето държави в Европа и Латинска Америка са го отменили:

Всички държави в Европейския съюз Великобритания (за всички престъпления в мирно време) Канада Австралия Бразилия (в мирно време) Южна Африка

Според международните данни:

Над 2/3 от страните в света са премахнали смъртното наказание или не го прилагат Вече над 120 държави са аболиционисти (законодателно или на практика) Екзекуциите са концентрирани в малък брой държави

Европейският съюз и Съветът на Европа имат абсолютна забрана за прилагане на подобно наказание:

Смъртното наказание е несъвместимо с правото на живот То е забранено дори при извънредни ситуации ЕС не допуска екстрадиция, ако има риск от екзекуция

Източник: iStock

Организация на обединените нации

ООН няма универсална забрана, но:

Общото събрание редовно приема резолюции за мораториум върху смъртното наказание Все повече държави подкрепят идеята за глобално премахване

Правозащитни организации

Организации като Amnesty International и Human Rights Watch го определят като: