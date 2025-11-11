Израел прие спорни закони за смъртното наказание и медиите на първо четене

И зраелският парламент одобри два спорни законопроекта в понеделник, включително един, който предвижда разширяване на прилагането на смъртното наказание за осъдени „терористи“ и лица, признати за виновни в убийства с националистическа мотивация, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Законопроектът за смъртното наказание,

подкрепян от крайнодесния министър на националната сигурност Итамар Бен Гвир, премина първото четене с 39 гласа „за“ и 16 „против“. Сега той ще бъде разгледан от парламентарна комисия за по-нататъшни дебати и подготовка преди второто и третото четене.

Бен Гвир аргументира, че мярката ще „създаде сериозно възпиране“ срещу тероризма и заплаши, че ще изтегли партията си от коалиционното правителство, ако законопроектът не бъде подложен на гласуване.

Премиерът Бенямин Нетаняху преди това е бил против проекта, като е изразявал опасения относно възможни ответни мерки срещу израелски заложници, държани в Газа. Въпреки това, той промени позицията си след въвеждането на крехко примирие.

В момента Израел позволява смъртното наказание само в изключителни случаи,

като държавна измяна и военни престъпления, извършени по нацисткия режим, но то не е прилагано с десетилетия.

Единственият човек, осъден на смърт в Израел, е Адолф Айхман, ключов организатор на Холокоста, който беше обесен през 1962 г., след като беше заловен в Аржентина от израелските разузнавателни служби и по-късно осъден в знаков процес.

Преди гласуването в понеделник Бен Гвир заяви в платформата X, че „историята ще съди всеки, който днес се осмели да вдигне пръст срещу закона за смъртното наказание за терористите“.

Проектът също така изменя закона за военните съдилища, които имат юрисдикция над окупирания Западен бряг,

като позволява тамошните съдилища да налагат смъртно наказание с бикновено мнозинство от съдебната колегия, а не с единодушно решение. Също така изключва възможността за облекчаващи вината обстоятелства при определяне на наказанието. Палестинците на Западния бряг са подчинени на военен закон, докато израелските поселяни — на израелски граждански закон.

ООН преди е осъждала военните съдилища на Израел на окупирания Западен бряг, заявявайки, че „правата на палестинците на справедлив процес са нарушавани“ с десетилетия и критикува „липсата на справедлив процес в окупирания Западен бряг“.

През миналата година експертите на ООН заявиха, че „на окупирания Западен бряг функциите на полиция, следовател, прокурор и съдия са съсредоточени в една и съща йерархична институция – израелската армия“.

Законопроект за чуждестранните медии

В същата сесия законодателите одобриха първото четене и на отделен законопроект, който дава право на израелското правителство да затваря чуждестранни медийни канали без съдебно решение.

Предложението цели да формализира т.нар. „Закон Ал Джазира“, след като катарската медийна мрежа спря работа в Израел през 2024 г. по решение на Министерството на комуникациите. Министерството обвини „Ал Джазира“ в антиизераелска предубеденост и подкрепа за Хамас чрез отразяването на войната в Газа.

„Ал Джазира“ многократно отрича тези обвинения и осъди затварянето си в Израел.

През последните две години няколко журналисти на „Ал Джазира“ в Газа са били убити от израелските сили.

Новото законодателство за чуждестранните медии, внесено от депутат от партия Ликуд Ариел Калнер и подкрепено от дясната коалиция на Нетаняху, ще направи такива правомощия постоянни, дори извън време на война или национална извънредна ситуация, и ще отмени изискването за съдебен контрол.

„Репортери без граници“ (RSF) осъдиха предложението, като го нарекоха

„първият пирон в ковчега на редакционната независимост на медийните издания в Израел“.

„На фона на война и предстоящи избори, правителството на Бенямин Нетаняху се опитва да заглуши гласовете, критикуващи крайнодясната управляваща коалиция“, заяви редакторката на RSF Ан Боканде. „Тези законодателни атаки ще имат трайни отрицателни последици за медийния пейзаж в Израел“, предупреди тя.