Израел нареди нова евакуация в Газа

И зраелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) днес наредиха нови евакуации от райони в южната и централната част от ивицата Газа, които по-рано бяха обявени за хуманитарни зони. Според армията тези места се използвали от палестинското движение „Хамас“ за минометни и ракетни обстрели към Израел, предаде Ройтерс.

ЦАХАЛ съобщи, че е изпратило листовки и текстови съобщения с предупреждения в районите северно от град Хан Юнис и в източната част на Деир ел Балах, където десетки хиляди хора се укриват от боевете, водени в другите части на Газа.

