Преговорите за примирие в Газа продължават

У частниците в преговорите за спиране на огъня в ивицата Газа в петък отново ще се срещнат в Доха, предаде Ройтерс.

Същевременно здравните власти в палестинския анклав съобщиха, че броят на палестинците, убити при продължаващите вече 10 месеца боеве, е надхвърлил 40 000.

Новият кръг от преговори, които започнаха в четвъртък, се удължава с още един ден, заявиха представители на Катар и САЩ. По думите на американски служител консултациите в Доха са били "конструктивни".

"Това е жизненоважна задача. Оставащите препятствия могат да бъдат преодолени и ние трябва да завършим този процес", каза пред журналисти Джон Кърби, съветник на Белия дом по въпросите за националната сигурност.

Израел продължава офанзивата си в Газа, а местни здравни служители казаха, че тази нощ най-малко шестима палестинци са били убити при въздушен удар в Джабалия в северната част на анклава. Преди това израелската армия обстрелва обекти в южните градове Рафах и Хан Юнис.

