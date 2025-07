Израел и Сирия се споразумяха за примирие след намеса на САЩ

А мериканският посланик в Анкара Том Барак заяви, че Израел и Сирия са се съгласили на примирието, предложено от Турция, Йордания и други страни от региона, предаде Ройтерс.

В сряда Израел нанесе удари по Дамаск, както и по сирийските правителствени сили, придвижващи се на юг към град Суейда, настоявайки те да се оттеглят и че той защитава сирийските друзи – малко, но влиятелно етнорелигиозно малцинство, което има последователи и в Израел и Ливан.

