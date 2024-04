Израел елиминира командир от "Хамас"

И зраелската армия днес съобщи, че е убила командир на "Хамас", отговорен за нападенията срещу конвои с хуманитарна помощ в разкъсваната от война ивица Газа, предаде ДПА.

Според армията Ридван Мохамед Абдула Ридван е заповядал да бъдат атакувани доставките на помощи в селището Джабалия в северната част на палестинската територия, за да ги постави под контрола на "Хамас".

Смъртта на мъжа беше потвърдена от контролираните от "Хамас" здравни власти в ивицата Газа.

Hamed Muhammad Ali Ahmed, a #commander in the #Hamas #military wing who simultaneously served as the head of Hamas' internal security operations in Jabaliya, & another Hamas operative from the Jabaliya Battalion were also taken out Thursday. #IDF #Israel #October7… pic.twitter.com/oPr8Sj1XHQ