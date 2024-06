Изписаха принцеса Ан от болницата

П ринцеса Ан е напуснала болницата и се е върнала у дома си, потвърди днес Бъкингамският дворец.

Тя беше в болница в Бристол от неделя вечерта, след като получи сътресение и леки наранявания на главата при инцидент с кон.

Princess Anne, 73, has left hospital and is resting at home after royal was 'hit on the head by a horse' and suffered concussion while walking on Gatcombe estate

