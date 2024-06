С естрата на британския крал Чарлз Трети, принцеса Ан, частично е загубила паметта си в резултат на мозъчно сътресение, което е получила след инцидент в Гетскомб парк, Западна Англия, писа в. „Дейли телеграф“.

