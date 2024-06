Принцеса Ан е в болница с мозъчно сътресение

П ринцеса Ан е получила „леки наранявания и мозъчно сътресение“ след инцидент в имението Gatcombe Park снощи и остава в болница, беше обявено днес.

🚨 BREAKING: Princess Anne is in hospital with minor injuries and concussion, Buckingham Palace have announced.



Read more here ⬇️https://t.co/9cVS8NCHfO pic.twitter.com/J3C0CETH3P