Изкуствена кръв, подходяща за всички кръвни групи, преминава изпитания в Япония

К линични изпитания за изследване на универсална изкуствена кръв са в ход в Япония, след като през март бяха направени първите трансфузии при доброволци, предаде Newsweek .

Изследването, ръководено от лабораторията на професор Хироми Сакай, има за цел да оцени изкуствена кръв, която може да се използва при всички кръвни групи и да се съхранява до две години. Проектът се разглежда като потенциално решение на сериозния недостиг на кръвни запаси за спешна и хронична медицинска помощ в световен мащаб.

