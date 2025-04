Дете "чудо" се ражда след първата успешна трансплантация на утроба във Великобритания

М омиченце стана първото дете в Обединеното кралство, родено от майка с трансплантирана утроба.

Майката на бебето – 36-годишната Грейс Дейвидсън – е родена без функционираща матка и през 2023 г. получава дарена утроба от своята сестра. Това е първата успешно извършена трансплантация на утроба в Обединеното кралство, предаде BBC.

Две години след тази пионерска операция, през февруари, Грейс ражда първото си дете. Заедно със съпруга си Ангъс, на 37 години, те кръщават дъщеря си Ейми – в чест на сестрата на Грейс, която дарява утробата си.

Да държи в ръце бебето Ейми – тежащо малко над два килограма – за първи път, е било "невероятно" и "сюрреалистично", споделя новата майка.

„Беше доста поразително, защото никога не бихме си позволили да си представим какво би било тя да бъде тук“, казва тя. „Беше наистина прекрасно.“

'A little miracle': First baby born in UK to woman with transplanted womb https://t.co/cLXgRsXjNN — BBC News (World) (@BBCWorld) April 8, 2025

Грейс и Ангъс, които живеят в Северен Лондон, но са родом от Шотландия, се надяват да имат и второ дете, използвайки трансплантираната утроба.

Първоначално двойката пожелава анонимност, но след безопасното раждане на Ейми решават да споделят историята си пред BBC, наричайки я „малко чудо“.

От хирургическия екип споделят пред BBC, че след трансплантацията на Грейс са извършили още три трансплантации на утроба с органи от починали донори. Целта им е да извършат общо 15 трансплантации в рамките на клинично тестване на процедурата.

Грейс е родена със синдрома на Майер-Рокитански-Кюстер-Хаузер (MRKH) – рядко заболяване, при което матката липсва или е недоразвита, но яйчниците функционират нормално. Когато BBC за първи път разговаря с нея през 2018 г., тя се надява майка ѝ да стане донор, но това се оказва невъзможно.

🙌🏻👶🏻 A mother for the first time in the UK welcomed a baby girl through a womb transplant that her sister donated. According to the mom, she started looking for this option alongside other options of surrogacy and adoption.



READ full story 🔗 https://t.co/QtB3EUX2OM pic.twitter.com/llesblOnLE — Hindustan Times (@htTweets) April 8, 2025

През 2019 г. BBC отново среща Грейс и съпруга ѝ Ангъс – тогава една от двете ѝ сестри, Ейми Пърди, преминава оценка за това дали може да дари утробата си. Ейми и съпругът ѝ вече имат две деца и не планират да разширяват семейството си повече.

Преди операцията двете сестри преминават през консултации, а Грейс и Ангъс се подлагат на лечение за безплодие. Те все още имат няколко ембриона, съхранявани за бъдеща употреба. Въпреки че на Грейс е предложено сурогатно майчинство или осиновяване, тя казва, че да износи собственото си дете е било „изключително важно“.

„Винаги съм имала майчински инстинкт“, споделя тя, „но с години го потисках, защото беше твърде болезнено да се изправя пред тази мечта.“

Първата трансплантация на утроба

Miracle baby girl born after womb transplant in groundbreaking UK first https://t.co/FwxHieo1Ge pic.twitter.com/s0seecrVad — The Independent (@Independent) April 7, 2025

Първото бебе, родено след трансплантация на утроба, е в Швеция през 2014 г. Оттогава в над дузина страни – включително САЩ, Китай, Франция, Германия, Индия и Турция – са извършени около 135 такива трансплантации, в резултат на които са се родили около 65 деца.

Първоначално трансплантацията между сестрите е планирана за края на 2019 г., но операцията се проваля. След това процедурата се отлага с години заради пандемията от COVID-19.

Когато операцията най-сетне се осъществява през февруари 2023 г., на екип от над 30 медицински специалисти са нужни около 17 часа, за да отстранят утробата на Ейми и да я трансплантират на Грейс.

A London woman born without a womb has been the first in the UK to give birth after a successful womb transplant.



Grace and Angus Davidson welcomed their baby girl Amy Isabel five weeks ago - naming her after two special women who made this breakthrough possible. pic.twitter.com/or9tfGY0Hw — Good Morning Britain (@GMB) April 8, 2025

Изабел Кирога, хирургът, ръководил трансплантационния екип в болница „Чърчил“ в Оксфорд, казва, че въпреки рисковете и за двете сестри, процедурата е „подобряваща живота и създаваща живот – няма нещо по-смислено от това“.

Ейми споделя, че не е изпитала усещане за загуба, каквото някои жени чувстват след хистеректомия, тъй като е имало „драматични и незабавни ползи“ за сестра ѝ. Грейс получава първата си менструация само две седмици след трансплантацията и забременява при първия опит с ин витро процедура.

Да усети първото мърдане на бебето си е било „невероятно“, казва Грейс, добавяйки, че цялата бременност е била „наистина специална“.

Бебето Ейми се ражда с цезарово сечение на 27 февруари в болницата на кралица Шарлот в Западен Лондон. Грейс и Ангъс споделят, че се надяват да имат и второ дете – веднага щом медицинският екип им даде зелена светлина.

Повишен риск от рак

След евентуалното второ раждане дарената утроба ще бъде премахната, което ще позволи на Грейс да спре приема на ежедневни имуносупресори, които предотвратяват отхвърлянето на трансплантирания орган. Продължителният прием на тези медикаменти увеличава риска от някои видове рак, но хирургът Изабел Кирога уверява, че рискът ще се върне към нормални нива след отстраняването на утробата.

Проф. Ричард Смит, гинекологичен хирург в Imperial College London, ръководещ екипа за извличане на органи, изследва трансплантацията на утроба от над 20 години. Той споделя, че екипът е изключително развълнуван от раждането на Ейми и вярва, че този случай ще даде надежда на хиляди жени в Обединеното кралство – около 15 000 са в детеродна възраст без функционираща матка, като приблизително 5 000 от тях са родени без такава.

Проф. Смит оглавява благотворителната организация Womb Transplant UK, която покрива разходите на NHS за трансплантацията на Грейс. Всички медици са дарили времето си без възнаграждение.

Пред BBC той заявява, че около 10 жени вече имат съхранени ембриони или преминават лечение за безплодие – условие за включване в програмата. Всяка трансплантация струва около £30 000, а организацията разполага със средства за още две.

Хирургическият екип има разрешение да извърши 15 трансплантации в рамките на клиничното изпитване – пет с живи донори и десет с утроби от починали. Подробности за трите жени, получили органи от починали донори, не се разкриват. Според NHS Blood and Transplant, за тези редки дарения се изисква допълнително съгласие от семействата на донорите.

Бащата на Ейми, Ангъс, споделя, че никога няма да могат да изразят напълно благодарността си към сестрата на съпругата му, която е направила възможно да им се роди дете.

„Беше абсолютно естествено да я кръстим Ейми на леля ѝ“, казва той.

Второто име на бебето е Изабел – в чест на хирурга, ръководил трансплантационния екип.

За Грейс раждането на Ейми е затвърдило връзката със сестра ѝ още повече.

„Беше невероятно трудно да ѝ позволя да направи това за мен“, казва тя. „Това е огромен акт на сестринска любов.“