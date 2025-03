Революция в медицината: Първата трансплантация на генномодифициран свински черен дроб

Л екари в Китай съобщиха за първата трансплантация на генетично модифициран свински черен дроб в човешко тяло, предаде CNN. Черният дроб беше трансплантиран през 2024 г. на пациент в мозъчна смърт и функционираше успешно в човешкото тяло в продължение на 10 дни, съобщават изследователите. Притокът на кръв към органа беше добър, като не се наблюдаваха признаци на имунно отхвърляне или натрупване на възпаление.

„Това е голямо постижение“, заяви д-р Лин Уанг, съавтор на изследването, което беше публикувано в сряда в списание Nature.

С повече от 100 000 души, които чакат за трансплантация на органи в САЩ, търсенето на човешки органи значително надминава предлагането. Учените изследват алтернативи от десетилетия, включително използването на органи от прасета поради тяхната биологична близост до човешките органи.

Миналата година Penn Medicine направи първата успешна външна чернодробна перфузия, използвайки генно редактиран свински черен дроб. Кръвта на пациент в мозъчна смърт циркулира през свинския черен дроб, който беше извън човешкото тяло. В този случай черният дроб на прасето не показваше признаци на възпаление през 72-те часа, в които беше тестван, и състоянието на пациента оставаше стабилно.

🙋‍♀️✍️#Xenotransplant 10 Days of normal survival of a pig liver in a human being https://t.co/UowW3IDstt Transplanting an animal organ is a closer reality after this genetically modified pig liver was transferred into a patient with brain death.

👉Includes author and M. Güell views pic.twitter.com/4pr71f749n