Любимата на Гришо с изненадващ коментар за бивше гадже

Н овата любов на българския тенисист Григор Димитров Ейса Гонсалес направи изненадващ коментар за бившото си гадже – холивудската звезда Тимъти Шаламе и се оказа, че може да изрече само положителни думи за него.

35-годишната звезда от „Изворът на младостта“ сподели мнението си за романса на Шаламе с Кайли Дженър.

След като беше попитана дали е харесала снимка на двойката в социалните мрежи, Гонсалес потвърди, че наистина е натиснала „харесвам“ на снимката – която изглежда е на двойката от 70-те награди „Дейвид ди Донатело“ по-рано този месец.

„Изглеждат толкова сладки заедно“, каза Гонсалес. „Изглеждат толкова влюбени и толкова сладки, а

аз съм обсебена от тях и обичам Тими“,

откровена е Ейса, цитирана от списание People.

