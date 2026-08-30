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Изненадваща рокада в Пхенян: Ким Чен-ун отстрани военния министър

Но Гуан-чхол е освободен от поста, а негов наследник става Ким Сон-ги

30 август 2026, 08:00
Изненадваща рокада в Пхенян: Ким Чен-ун отстрани военния министър
Ким Чен Ун, върховен ръководител на КНДР   
Източник: БТА/AP
  • Северна Корея извърши промени във военното ръководство, включително освободи министъра на отбраната Но Гуан-чхол по решение на управляващата Корейска трудова партия.
  • Но Гуан-чхол ще заеме поста първи заместник-директор на департамента по производство на боеприпаси към Централния комитет на партията.
  • За нов министър на отбраната е назначен Ким Сон-ги, досегашен директор на бюрото по обща политика на въоръжените сили.

Севернокорейските медии съобщиха днес за промени в генералния щаб на севернокорейските въоръжени сили, както и за освобождаването от длъжност на министъра на отбраната Но Гуан-чхол, предаде Франс прес.

Но е бил отстранен от длъжност и от ръководството на управляващата Корейска трудова партия по време на заседание, председателствано в събота от севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

Ким Чен-ун: КНДР да се готви за война

Но ще стане първи заместник-директор на департамента по производство на боеприпаси - специализиран департамент в Секретариата на Централния комитет на Корейската трудова партия.

Новият министър на отбраната ще бъде Ким Сон-ги, който досега беше директор на бюрото по обща политика на въоръжените сили.

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9 странни факта за Ким Чен-ун
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Ким Чен ун
Ким Чен ун
Ким Чен ун
Ким чен ун
Източник: БТА, Божидар Захариев    
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