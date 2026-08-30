Изненадваща рокада в Пхенян: Ким Чен-ун отстрани военния министър

Северна Корея извърши промени във военното ръководство, включително освободи министъра на отбраната Но Гуан-чхол по решение на управляващата Корейска трудова партия.

Но Гуан-чхол ще заеме поста първи заместник-директор на департамента по производство на боеприпаси към Централния комитет на партията.

За нов министър на отбраната е назначен Ким Сон-ги, досегашен директор на бюрото по обща политика на въоръжените сили.

North Korea reshuffles top military leadership, replaces defense minister https://t.co/Vug8bjpwU0 — NK NEWS (@nknewsorg) August 29, 2026

Севернокорейските медии съобщиха днес за промени в генералния щаб на севернокорейските въоръжени сили, както и за освобождаването от длъжност на министъра на отбраната Но Гуан-чхол, предаде Франс прес.

Но е бил отстранен от длъжност и от ръководството на управляващата Корейска трудова партия по време на заседание, председателствано в събота от севернокорейския лидер Ким Чен-ун.

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Но ще стане първи заместник-директор на департамента по производство на боеприпаси - специализиран департамент в Секретариата на Централния комитет на Корейската трудова партия.

Новият министър на отбраната ще бъде Ким Сон-ги, който досега беше директор на бюрото по обща политика на въоръжените сили.